طه حسين: فايروس “كورونا” ينقذ الاقتصاد السوداني مؤقتاً ..فهل ترفع الحكومة الدعم؟!

كتب المستشار والمحلل المالي الدكتور طه حسين يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كتب معلقاً على الاحداث التي يشهدها العالم والتي نتجت عن انتشار فايروس كورونا الجديد ، حيث أعلنت الحكومة السودانية في قبل يومين عن ظهور أول حالة اصابة ووفاة بالمرض حيث قال طه “فيروس كرونا ينقذ الاقتصاد السوداني مؤقتا ويقلل الضغط على الوقود والخبز والدولار”.

وأغلق السودان حدوده مع دول الجوار كما شدد اجراءات السفر واستقبال الوافدين ، وعلى ذات الصعيد قامت الحكومة بإغلاق الجامعات والمدارس ورياض الاطفال ومنع اقامة المؤتمرات والاحتفالات كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس بالبلاد .

وقال طه أن قلة الحركة و توقف عمليات السفر لا سيما مناسك العمرة والسفر من أجل العلاج ، والسفر السياحي والتجاري كل هذه العمليات قد أدت الى قلة الطلب على الدولار وبالتالي وفرة المعروض بالسوق ، وعلى ذات الصعيد أوضح طه ان استهلاك الكهرباء سوف يزيد بالمقابل نسبة لتواجد المواطنين بالمنازل.

وأشار طه الى ان وصول بواخر الوقود للبلاد ستسهم في ادارة الازمة التي تشهدها البلاد مشيراً الى ضرورة وجود دعم خارجي حتى يسهم في تعافي الاقتصاد

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :



