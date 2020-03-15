الطاقة: تواصل امدادات الوقود لمحطات الخدمة وتقليل قطوعات الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن تواصل عملية امدادات الوقود لمحطات الخدمة ، واوردت الوزارة فى بيان لها الأحد تقريرا بملخص الكميات التي شُحنت مساء الأحد من محطة الجيلي لمحطات الخدمة بولاية الخرطوم حيث بلغت كميات البنزين العادي ٣٢١٣ متر مكعب والبنزين التجاري ١٠٨ متر مكعب والجاززولين العادي٤٤٧٩ متر مكعب والجازولين التجاري ٦٣٥ متر مكعب بالإضافة للبنزين المراحل من الشجرة الذي بلغ ٢٢٨١ متر مكعب بنزين عادي و٤١٧ متر مكعب بنزين تجاري.

كما أكد بيان الوزارة تقليل فترات برمجة قطوعات الكهرباء اليومية من 10 ساعات الي 4 ساعات، واشار البيان الى انخفاض العجز في التوليد الكهربائي من 1100 ميقاواط الي 600 ميقاواط بدخول الوحدة الثالثة من محطة توليد ام دباكر بمدينة كوستي والتي توفر 500 ميقاواط للشبكة القومية.

الخرطوم 15-3-2020م (سونا)

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