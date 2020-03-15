فيديو: ناشطة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل الناشط عثمان ذو النون في “فتيل” وتسخر منه !

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة كبيرة وهي تسخر من الناشط عثمان ذو النون جعلت البعض من رواد المواقع وبالأخص متابعي “ذو النون” يشعرون بالغضب من مقطع الفيديو ويردون على المقطع بفظاعة .

وبحسب الفيديو الذي شاهده “محرر كوش نيوز” فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات منهم من دافع عن الناشط عثمان “ذنون” والبعض الآخر تفاعل مع الفيديو أبرزها (الله اداكم الستر لكن بتحبو البشتنه والعولاق …) و (كلهم موهومين بالسياسة.. دا الرجع السودان ١٠٠ سنه للخلف.) (ذوالنون فهم لي أي وهم) .

الخرطوم :(كوش نيوز)

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