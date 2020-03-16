دراسة كندية .. أكثر من 19 ألف إصابة كورونا في مصر

نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مساء الأحد، عن دراسة كندية تقديرات تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يتجاوز 19 ألفاً، بينما أعلنت القاهرة عن تسجيل 16 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات وفق الأرقام الرسمية إلى 126.

وخلصت الدراسة، التي أنجزها باحثون من جامعة تورونتو الكندية، وفقاً للصحيفة البريطانية، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مصر يصل إلى 19310، وذلك بعد دراسة بيانات الرحلات الجوية وأعداد المسافرين، مرجحين “وجود عدد كبير من حالات كورونا التي لم يتم الإبلاغ عنها”.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن 97 سائحا أجنبيا، زاروا مصر قبل منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، ظهرت عليهم الأعراض أو ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى دولهم.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الأحد، تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي سبق الإعلان عنها، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، ومقسمين بواقع ثمانية مصريين، وثماني حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وقالت الوزارة إن “هناك خمس حالات مصابة تعافت من فيروس كورونا، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى العزل المخصص لذلك بمحافظة مطروح”، منوهة إلى “ارتفاع إجمالي المتعافين من العدوى إلى 26 حالة، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها المعملية من إيجابية إلى سلبية للفيروس، بينما تتابع بقية الحالات العلاج، ومن المنتظر خروجها بعد ثبوت سلبية تحليل PCR لهم مرتين بينهما 48 ساعة”.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الخمس التي غادرت مستشفى العزل كلهم من المصريين، مبينة أن إجمالي عدد المصابين المسجلين في مصر بفيروس كورونا بلغ 126 حالة، من ضمنهم 26 حالة خرجت من مستشفى العزل بعد تعافيها، بالإضافة إلى حالتي وفاة، الأولى لسيدة مصرية توفيت في 12 مارس/ آذار الجاري، والأخرى لسائح ألماني توفي في 8 من الشهر نفسه.

العربي الجديد

شارك الموضوع :



