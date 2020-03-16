السودان يتوسط بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن مباحثاته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، تناولت حزمة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بينها سد النهضة ومكافحة الإرهاب.

وأوضح حميدتي في تصريحات صحفية، عقب عودته من القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، أنه “بحث خلال لقائه بالرئيس السيسي، قضايا الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأكد حميدتي أن السودان سيكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وقال في تصريح عقب لقائه السيسي إن “المفاوضات الخاصة بسد النهضة بدأت منذ زمن طويل والآن وصلت الأطراف إلى النهايات، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس مجلس الوزراء وهي مسؤوليته الآن”، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف.

وأشار حميدتي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى استئناف أعمال اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين والقضايا التي تهم الجالية السودانية بمصر”، وأضاف أن “اللقاء تطرق إلى الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة سعته وطرح خط جديد، وعد الرئيس المصري بإحالته للجهات المختصة لدراسته”.

ووصف حميدتي الزيارة بالناجحة، وأن الرئيس المصري داعم للتغيير الذي حدث بالبلاد.

صحيفة السوداني

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