توزيع 31% من الدقيق المخصص لمخابز الجزيرة

أقرت مدير إدارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية الأستاذة هدى عباس بنقص الوارد اليومي من حصة دقيق الخبز.

وكشفت هدى في تصريح لـ(سونا) عن توزيع 5.300 جوال دقيق زنة 50 كيلو للمخابز بالولاية بنسبة 31% من جملة حصة الولاية البالغة 15 ألف جوال في اليوم وأعلنت عن تخصيص 40 مخبزا بالأسواق للبيع التجاري مما أسهم في تخفيف الضغط على الخبز المدعوم .

ولفتت إلى التدابير الجارية لزيادة حصة الولاية من الدقيق لتقليل الازدحام وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا بولاية الجزيرة إلى جانب زيادة الرقابة الصحية للعاملين بالمخابز ونشر التوعية الصحية بمخاطر المرض وإلزام العاملين باتباع الطرق الصحية .

سونا

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