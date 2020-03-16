انا تزوجت وربنا ما اكرمني اولاد.. الناس يجرحوني بالكلام.. أنا ببكي وعايزة كلام يصبرني

السؤال :

انا تزوجت وربنا ما اكرمني اولاد كلام الناس ي شيخ يجرحوني كل ليله انا ببكي بس صابره الحمد الله ماببكي اعتراض

بس عايزه كلام يصبرني وتدعي لي ربنا يكرمني

الجواب :

يا أختاه إن الله تعالى قال {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} فالأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، والإنسان لا يدري أين الخير؟ وقد قال جل من قائل {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} فكم من إنسان كان أولاده سبب عذابه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه {ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون} وكم من صالح وصالحة لم يرزقهم الله بالأولاد، فعليك أن تثقي بالله عز وجل وترضي بقضائه، وفي الوقت نفسه تأخذي بالأسباب الطبعية من طلب العلاج البشري، وبالأسباب الشرعية من الإكثار من الاستغفار وقد قال سبحانه {استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا} وكذلك الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من دعاء زكريا عليه السلام {رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين}.

✍ د. عبدالحي يوسف

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