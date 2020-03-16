الطاقة تستجيب لمطالب أصحاب الدراجات النارية

وجه وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد بالسماح بحسب سونا لأصحاب الدراجات النارية (المواتر) بالتزود من محطات الوقود المدعوم بعد استيفاء الشروط وهي أن تكون الدراجة (الموتر) مرخص واستلام الكروت الورقية المنظمة للتزود بالوقود.

واستجابت وزارة الطاقة والتعدين لشكوى أصحاب المواتر بسبب قرار التزود بالوقود التجاري إبان وقفة احتجاجية لأصحاب المواتر أمام الوزارة اليوم الإثنين 16 مارس 2020م.

وقال وكيل وزارة الطاقة إن وزارته أصدرت توجيهات سابقة لضمان انسياب المواد البترولية وفق اللوائح القانونية وحمايتها من التهريب وتجارة السوق السوداء وكان من بين قراراتها صرف المواتر للبنزين من محطات البنزين التجاري بعد أن تم ضبط عدد كبير يعمل في تهريب الوقود للسوق الأسود غير أن الوزارة تراجعت عن القرار بشرط التزامهم بضوابط الترخيص واستلامهم الكروت الورقية والتزامهم بالنظام الزوجي والفردي للوحات.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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