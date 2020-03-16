الوقفة التي وقفتها كورونا مع حكومة السودان .. البنك الدولي ما وقفها

آخر مرة فولت التنك قبل 4 أيام وتحديدا يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا بعد إنتظار 30 ساعة (منذ السادسة من صباح الخميس).
اليوم و أنا راجع من الشغل مررت بشارع بري المعرض و لفة الجريف واللاماب والشجرة ، معظم الطلمبات اللي قابلتني صفها قصير ( من 10 الى 20 عربية) .. وليس في بالي أن أكمل تعبئة التنك.
وصلت طلمبة بشائر الكلاكلة شرق و لمحت صف جاز متشرنق 🥴 ، وعلى سبيل حب الإستطلاع قلت كدي ادخل الطلمبة اشوف لو فيها بنزين .. وياللهول ، وجدت عمال الطلمبة وكأنهم مغتربي السعودية و قد طوفت إقاماتهم .. لا شغل لا مشغله، وليس هناك اي عربة، و فولت نصف التنك 😌🤗
فرحة البنزين ما بتنسينا #أزمة_الخبز و #أزمة_الدواء
لا شكرا ولا حاجه 😇.. و شكلتنا في محلها 😈😌🤗
#يسقط_حمدوك و تسقط #كورونا زاتو 🦠
و زي ما قال أحد المفسبكين:
الوقفة اللي وقفتها كورونا مع الحكومة .. البنك الدولي ما وقفها 😂
Dafaalla Ibrahim
2 تعليقان
هسي عليكم الله ده كلام يعرض علي صحيفة يا ناس النيلين يا اولاد بنى كوز ده كلام شوارع ساكت
الله المستعان وربنا يوفق الحكومة والى ما فيه خير البلاد والعباد شعب ما بيعجبو العجب ولا الصيام
فى رجب شعب لا يعمل ويجتهد لكن يجيد انتقاد الاخرين فى الفارغة والمقدودة
فولت نص تنك إ