الوقفة التي وقفتها كورونا مع حكومة السودان .. البنك الدولي ما وقفها

آخر مرة فولت التنك قبل 4 أيام وتحديدا يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا بعد إنتظار 30 ساعة (منذ السادسة من صباح الخميس).

اليوم و أنا راجع من الشغل مررت بشارع بري المعرض و لفة الجريف واللاماب والشجرة ، معظم الطلمبات اللي قابلتني صفها قصير ( من 10 الى 20 عربية) .. وليس في بالي أن أكمل تعبئة التنك.

وصلت طلمبة بشائر الكلاكلة شرق و لمحت صف جاز متشرنق 🥴 ، وعلى سبيل حب الإستطلاع قلت كدي ادخل الطلمبة اشوف لو فيها بنزين .. وياللهول ، وجدت عمال الطلمبة وكأنهم مغتربي السعودية و قد طوفت إقاماتهم .. لا شغل لا مشغله، وليس هناك اي عربة، و فولت نصف التنك 😌🤗

فرحة البنزين ما بتنسينا #أزمة_الخبز و #أزمة_الدواء

لا شكرا ولا حاجه 😇.. و شكلتنا في محلها 😈😌🤗

#يسقط_حمدوك و تسقط #كورونا زاتو 🦠

و زي ما قال أحد المفسبكين:

الوقفة اللي وقفتها كورونا مع الحكومة .. البنك الدولي ما وقفها 😂

Dafaalla Ibrahim

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