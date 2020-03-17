عبد الحميد:إفراد مساحة واسعة للمشاركة الجماهيرية في المؤتمر الاقتصادي

دعا المدير العام لوكالة السودان للأنباء رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول الأستاذ محمد عبد الحميد الأجهزة الإعلامية إلى أهمية إفراد مساحة واسعة للمشاركة الجماهيرية في عكس الآراء التي تساهم في إنجاح المؤتمر الاقتصادي .

وقال رئيس اللجنة لدى مخاطبته الدورة التدريبية للصحافة الاقتصادية المتخصصة التي تنظمها مؤسسة طومسون (Foundation Thomson ) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بمباني وكالة السودان للأنباء، إن اللجنة الإعلامية تولي الأجهزة الإعلامية اهتماما متعاظما لدورها المهم في تبصير المواطنين بجانب تغطية المؤتمر ومداولاته .

واستعرض مهام اللجنة الإعلامية للمؤتمر المتمثلة في جمع الموارد المتاحة للأجهزة الإعلامية المختلفة لتقديمها خدمة إخبارية متنوعة للمؤتمر الاقتصادي وفق إمكانياتها بجانب تقديم مواد إعلامية تمكن الصحفي الشامل من عكس أنشطة المؤتمر في قوالب صحفية متعددة، منوها إلى أن المؤتمر يهدف إلى إدارة نقاش واسع بين المختصين والسياسيين والمجتمع للتوصل إلى حلول يتم الاتفاق عليها حول القضايا المختلف عليها مثل الدعم السلعي والتنمية والقطاع الحكومي وزيادة الأجور للتوافق على خطوط عريضة للمسائل التي تعترض الاقتصاد السوداني .

وقال رئيس اللجنة الإعلامية إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول يعد مختلفا عن بقية المؤتمرات التي عقدت فى السابق نسبة لأنه تم الإعداد له من قبل متخصصين ممارسين وأكاديميين في موضوعات محددة حول الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى أنه يأتي في ظل حكومة ديمقراطية وتركيبة مختلفة وسلطة سيادية من عسكرين ومدنيين بعد 30 عاما من حكم نظام شمولي .

سونا

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