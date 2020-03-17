الصناعة تضع خطة تراعي التحوطات من كورونا

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله حرص وزارته على اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بحماية وسلامة العاملين بالوزارة عبر مجموعة من الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كورونا دعما لجهود الدولة ووزارة الصحة في هذا الصدد وذلك باتباع الإرشادات اللازمة للوقاية .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بالوزارة اجتماعا موسعا ضم مديري الإدارات العامة والفرعية والمتخصصة بالوزارة ووجه مديري الإدارات العامة بتوزيع الأدوار وتقسيم العمل عبر خطة عمل محكمة تضمن انسياب العمل بصورة سلسة منعاً للازدحام وتسييراً وتسهيلاً لدولاب العمل في الإدارات الخدمية التي ترتبط بصورة مباشرة بالمصدرين والمستوردين والمواطنين بصفة عامة خاصة إدارات الإنتاج الصناعي والشؤون المالية والإدارية والتنمية الصناعية والاستثمار والإعلام والاستيراد والصادر والسجل مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والعمل بالتناوب وفق مايراه مدير الإدارة المعنية في تكليف الموظفين للحد من انتشار المرض والسماح لبعض الإدارات بإجازة وفق توجيهات اجتماع لجنة مجلس الوزراء في هذا الشأن بالالتزام بحالة الطوارئ الصحية .

وأشار الوكيل إلى ضرورة توفير الكمامات والمعقمات للعاملين وترحليهم من وإلى منازلهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على عدد من السياسات في جانب الحماية والحذر وحل المعوقات في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة وتخفيف آثار فايروس كورونا الاقتصادية والمالية على القطاع الصناعي الخاص والعام.

سونا

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