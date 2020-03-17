الأسطورة رونالدينيو مهدد بالسجن بتهمة جديدة في باراغواي

يواجه النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، تهمة جديدة خلال تواجده في السجن في الوقت الحالي في باراغواي، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نجم برشلونة وميلان سابقا، أصبح متورطا في قضية جديدة.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل توجيه اتهام للاسطورة البرازيلية، له بغسيل الأموال والاستثمار بشكل غير شرعي داخل باراغواي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدينيو مهدد بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله السجن بتهمة التزوير.

ودخل البرازيلي إلى باراغواي بجواز سفر مزور رفقة شقيقه، لتلقي السلطات المحلية القبض عليه بتهمة التزوير.

وكان النجم السابق قد خضع لاختبار طبي، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في السجن بالباراغواي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتأكد من عدم إصابة أي سجين بفيروس كورونا.

عربي 21

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