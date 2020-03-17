محافظ بنك السودان المركزي يصدر توجيهات وقائية للمصارف لمجابهة فيروس كورونا

وقف البروفيسور بدرالدين عبد الرحيم إبراهيم محافظ بنك السودان المركزى على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قام بها البنك المركزي لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

ووجّه لدى زيارته التفقدية الثلاثاء لفرع الخرطوم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية منسوبي البنك المركزي وجمهور المتعاملين مع الخزينة المركزية وفرع الخرطوم، حيث استمع لشكاوى العاملين بالفرع ووقف على المشاكل التي تواجه عمليات فرز الأوراق النقدية التالفة، وأصدر محافظ البنك المركزي جملة من القرارات التي تعزز السلامة والصحة المهنية اتقاءً لخطر الفيروس وللحفاظ على الكادر البشري وجمهور المتعاملين .

وفى هذا الصدد تم تكوين لجنة دائمة بفرع الخرطوم لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وستتخذ نفس الاجراءات بفروع بنك السودان بالولايات كما أعلن جملة من الموجهات التي سيتم تعميمها على المصارف العاملة بالبلاد في ما يلي الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا .

الخرطوم17-3-2020م (سونا)

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