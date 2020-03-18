مظاهرات بالخرطوم احتجاجا على تأخر نتائج فض الاعتصام

تظاهر مواطنون أمس احتجاجا على تأخر إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام ، وتحدى المتجمعون قرارات الحكومة التي منعت يموجبها التجمعات تحوطا لتفشي فايروس كورونا.

كما أحرق المتظاهرون إطارات السيارات بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش ، وامتدت موجة الاحتجاجات الى أحياء الديم والصحافة. وكان رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب المحامي، نفى في تصريح الاثنين ما تردد بأن اللجنة ستسلم تقريرها بشأن نتائج التحقيق، أمس، واعتبر ذلك نوعا من الشائعات التي تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة.

وقال إن «التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن أجل عمل اللجنة، يفترض أن ينتهي في 22 من شهر مارس الحالي».وأضاف: «اللجنة ستطلب تمديد 3 أشهر أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، حتى تتمكن من إكمال التحقيقات بصورة شاملة».ودعا أديب إلى الابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية.

صحيفة الجريدة

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