السودان يرفض هبوط طائرة تركية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

رفضت السلطات السودانية السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في أحد مطاراتها ضمن إطار التدابير التي تتخذها الخرطوم لمواجهة فيروس كورونا مما تسبب في أزمة بين البلدين، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم .

حيث لم تسمح السلطات السودانية لطائرة الخطوط الجوية التركية بالهبوط، مما اضطرها للعودة إلى اسطنبول.

ومن جانبها قامت عناصر الشرطة التركية بإجبار 37 راكبا سودانيا على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار اسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة.

وأوضح الموقع أن طاقم الطائرة استعان بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء العديد من رحلات الطيران حول العالم، كما أجبر شركات الطيران على إيقاف العديد من طائراتها.

ومن جانبها قامت الحكومة السودانية مساء الاثنين بإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد، وأغلقت كافة المعابر الحدودية، في إطار التدابير التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أنه لم تتأكد أية حالة إصابة بوباء كورونا في السودان، لافتا إلى أنه توجد 44 حالة في الحجر الصحي و 10 حالات في العزل.

وكان السودان أعلن قبل أيام وفاة مواطن، كان عائدا من الامارات، جراء اصابته بالفيروس.

وقال التوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ولايات كثيرة اجتهدت وجهزت عنابر للعزل والإيواء، وسنستمر في العمل حثيثا بدعم جيد من المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات اشتباه.

وتعهد وزير الصحة السودان بتحسين الأوضاع ورفع القدرات، في التعامل مع الرصد والتقصي، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يتصلون ولا يجدون مقدرة على تلقي النصيحة والإرشاد، لكن يتم العمل على توسيع القدرة على الإبلاغ في الخرطوم والولايات.

وأضاف وزير الصحة السوداني أن هناك تزايدا في حالات الفحص، موضحا أن هناك 44 حالة في مبنى الحجر، بمن فيهم أسرة المتوفي جراء كورونا، و 10 حالات في العزل، وأن العزل فيه الأشخاص المشتبه في اصابتهم بصورة أكبر، من حيث قدومهم من بلدان فيها الوباء، فضلا عن ظهور أعراض المرض عليهم.

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مشددا على ضرورة وقف التجمعات، من دون أي دواعي للهلع.

صحيفة اليوم السابع

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