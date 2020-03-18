مدير الوبائيات يكشف ملابسات إكتشاف أول حالة (كورونا)

أماط مدير إدارة الوبائيات والطوارئ بوزارة الصحة الإتحادية دكتور بابكر المقبول اللثام عن ملابسات اكتشاف أول حالة إصابة بفايروس كورونا بالبلاد، وقال إن الكثيرين ظنوا أنه تم أخذ عينة من دم المتوفي بالفايروس، والصحيح هو تم أخذ العينة بمسح أنف المريض من الداخل بعد وفاته بدقائق بعد إذن شقيقه، وكشف المقبول في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم، عن العديد من المقترحات الخاصة بالمحاجر الصحية لاستيعاب أعداد وصفها بـ(الكبيرة)، وأكد أنها وصلت للبلاد قادمة من دولة مصر، لافتاً الإنتباه إلى تأهيل برج الضمان الإجتماعي بمنطقة الخرطوم شرق، غير أنه عاد وقال إن الأعداد تحتاج لمحاجر ذات سعة إستيعابية أكبر، مبيناً أن معسكرات الأمن والشرطة والجيش الخاصة بالعزل بالرغم من إيجابية بعدها عن المناطق السكنية، تواجهها صعوبة نقل المعدات الطبية والكوادر الصحية إليها، و تحتاج إلى إعادة تأهيل بالصورة التي تمكنها من أداء مهامها.

صحيفة الجريدة

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