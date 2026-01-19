وفد اتحادي يقف على مستشفيات برانكو والبشاقرة ومركز صحي جاد كريم بولاية الجزيرة

بتوجيه مباشر من وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، قام وفد رفيع من وزارة الصحة الاتحادية الأحد، بزيارة ميدانية إلى ولاية الجزيرة للوقوف على أوضاع بعض المؤسسات الصحية هناك.

ترأس الوفد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د. حيدر محمد عبدالنبي، بمشاركة مدير إدارة المستشفيات الاتحادية د. عماد عبدالمنعم، ود. سهيل البشرى ممثل الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، ود. أحمد المصطفى ممثل الشئون المالية والإدارية ،وعدد من قيادات الوزارة بالولاية.

شملت الجولة مستشفى برانكو التي صدر قرار من وكيل الصحة الاتحادية بتكون لجنة لاعتمادها مستشفى مرجعي للطوارئ والإصابات ، مستشفى البشاقرة شرق للطوارئ والإصابات، ومركز صحي جاد كريم، حيث وقف الوفد على سير العمل بمستشفى برانكو، وأكد على تشغيل مستشفى البشاقرة كمستشفى للطوارئ وفق توجيهات وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد.

وفي تصريحات صحفية عقب الزيارة أشاد دكتور حيدر محمد عبدالنبي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ،بالدور المجتمعي الكبير لأهالي ولاية الجزيرة، مثمنًا جهود أبناء البشاقرة شرق في تشييد المستشفى ودعم الخدمات الصحية.

كما تعهدت وزارة الصحة الاتحادية بتكملة النواقص وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر، بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية، والعمل المشترك لتطوير الخدمات الصحية.