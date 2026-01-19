تفعيل العمل بشركة الشمالية للتمويل الاصغر بين حكومة الولاية وبنك السودان

اكد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ أمير حسن البشير مواصلة جهود حكومة الولاية ودعمها لبرامج ومشروعات تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين تقديرا لجهودهم ودعمهم لمعركة الكرامة وكافة برامج ومشروعات حكومة الولاية.

واشاد لدى تدشينه الأحد بمباني اتحاد نقابات عمال الولاية الدفعة الأولى لتمليك اسطوانات الغاز للعاملين والبالغة خمسة آلاف اسطوانة بتمويل من بنك امدرمان الوطني فرع دنقلا بقيمة 700 مليون جنيه .

اشاد بجهود الاتحاد وتعاونه المستمر مع وزارة المالية في كل مايلي قضايا وهموم العاملين، كما حيا اسهامات بنك امدرمان الوطني المقدرة في دعم كافة المجالات لاسيما برامج تخفيف اعباء المعيشة عن العاملين.