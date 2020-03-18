بحث مجالات التعاون للمشروع المتكامل للتنمية البشرية

بحث وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم بالوزارة مع الخبير امباي نواي مسؤول ملف مشروع الاطار المتكامل المعزز لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للوزارة ، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتسيير مشروع النافذة الأولي لمشروع الإطار المعزز

المتكامل .

واوضح وكيل وزاره الصناعة والتجاره ان المشروع يهدف الي تعزيز بناء القدرات البشرية للمؤسسات الحكومية والشركاء لتلعب الوزارة الدور العالمي والإقليمي المطلوب لتخفيف وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً الي ان المشروع ممول من سكرتارية الإطار المعزز المتكامل والتي تتخذ من جنيف مقراً لها لمده زمنية تبلغ ثلاث سنوات وبمبلغ (900) الف دولار أمريكي .

واستعرض الاجتماع خارطة طريق تنفيذ المشروع وتم الاتفاق علي ان يتم تنفيذ المشروع عن طريق التنفيذ الوطني مع ضرورة ان يتم تكوين لجنه للقيام بمهمة طرح الوظائف المختلفة التي تتولي تنفيذ المشروع في الصحف اليومية بالمنافسة الحرة للسودانيين من القطاعين العام والخاص .

وشددً الاجتماع علي ان يتم اختيار وحده تنفيذ وطنيه ذات كفاءة عالية لتنفيذ المشروع كما تطرق الاجتماع لضرورة إعادة تشكيل لجنة التسيير الوطنيه بإضافة أعضاء جدد يمثلون القطاع الخاص وبعض وحدات القطاع العام غير الممثلة .

كما أشار المجتمعون لأهمية البحث عن تمويل إضافي للمشروع للمرحلة التالية التي تمثل النافذة الثانية للمشروع والمتمثلة في تمويل بناء القدرات الانتاجيه وتنويع الصادرات وتقليل تكلفه التجاره.

سونا

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