أسعار المحاصيل بأسواق بالقضارف

فيما يلى تورد سونا أسعار محصول السمسم والذرة والدخن بأسواق القضارف اليوم:

محصول السمسم أعلي سعر للقنطار 5199 جنيها، وادناه 4400 جنيه ، والمتوسط 4936 جنيهاً ، وجملة الوارد 3332 جوالا .

أسعار محصول الذرة: الدبر أعلى سعر للأردب 6820 جنيها، أدنى سعر 6800 جنيه، الوارد منه 320 جوالا.

الفتريته أعلى سعر للأردب 6300 جنيه وأدنى سعر 6250 جنيها والوارد 15347 جواال.والصفراء أعلى سعر 6250 جنيها، أدنى سعر 6200 جنيه.

وام مقد أعلى سعر للاردب 6320 جنيها أدنى سعر 6300 جنيه، والعكر: أعلى سعر 7020 جنيها وأدنى سعر 7000 جنيه والوارد 492 جوالا.

التترون أعلى سعر 7020 جنيها أدنى سعر 7000 جنيه والوارد 215 جوالا

الدخن: أعلى سعر 8250 جنيها وأدنى سعر 8200 جنيه والوارد 1665 جوالا.

ود باكو أعلى سعر 6350 جنيها وأدنى سعر 6300 جنيه والوارد 290 جوالا، الذرة الحريراى أعلى سعر 6320 جنيها وأدنى سعر 6300 جنيه وجملة الوارد من الذرة 18409 جوالات.

سونا

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