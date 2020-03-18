مسح اولي لإنشاء مشروعات استثمارية بسنار

التقي المهندس زراعي محمد عثمان عبداللطيف مدير القطاع البستاني بالانابة بولاية سنار وفد القطاع البستاني الاتحادي الذي يزور الولاية هذه الايام للوقوف على القطاع البستاني بالولاية..

وقال عبد اللطيف ان الهدف من الزيارة اجراء مسح اولي للتعرف علي امكانات ولاية سنار لاجل انشاء مشاريع استثمارية بها من قبل دولة الامارات الشقيقة، مضيفا ان الولاية لها امكانات ضخمة للاستثمار املا ان يكون الاستثمار البستانى بانشاء البيوت المحمية وانتاج المحاصيل البستانية خاصة الحمضيات اضافة الي انشاء مركز للصادرات البستانية بمدينة سنجه لتصدير المنتجات البستانية إلى مواقع الاستهلاك داخل وخارج السودان، مشيرا إلى أن ولاية سنار لها ميزات تفضيلية في انتاج المحاصيل البستانية علي مستوي محليات الولاية خاصة الموز والمانجو والموالح وغيرها..

سونا

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