صحة سنار تعتزم تطوير صندوق الإمدادات

أكدت وزارة الصحة بولاية سنار عزمها على تطوير عمل صندوق الإمدادات الطبية بالولاية في إطار إصلاح النظام الصحي.

ودعا وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار رئيس مجلس إدارة صندوق الإمداد الطبي فرع الولاية دكتور علم الهدى أبو كليب لدى ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2020م بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجميع لضمان سير العمل بجودة عالية، لافتا إلى أن الوضع الصحي بالولاية يحتاج لوقفة الجميع..

وناقش الاجتماع اللائحة المالية للصندوق للعام 2020م والتي تمت إجازتها بالإضافة إلى التحديات التي تجابه عمل الصندوق ومتأخرات الصندوق على التأمين الصحي فرع ولاية سنار.

وأكدت مدير صندوق الإمدادات الطبية فرع ولاية سنار دكتورة درية علي بابكر سير العمل بالصندوق وفق خطة العام 2020م، مستعرضة التحديات التي تواجه العمل، مبينة أن وضع الإمداد الدوائي بالولاية مستقر، مثمنة العلاقة التنسيقية المتكاملة بينهم ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

سونا

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