وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة لكورونا

عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليومي برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة دكتور بابكر المقبول وحضور الإدارت المختلفة وعدد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية حيث استعرضت اللجنة بقاعة الطوارئ اليوم الأربعاء تقارير الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا، حيث أكد التقرير عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة بالبلاد كما بين أن عدد القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم ليوم 16 مارس الجاري 10 أفراد وقد تمت المتابعة لهم جميعا بنسبة 100%.

وأكد د. المقبول أن 243 فردا من جملة القادمين منذ بدء ظهور تسجيل الحالات بدولة الصين أكملوا فترة الـ14 يوم حتى الاثنين المنصرم فيما تمت متابعة 172 منهم بنسبة 70,8%، لافتا إلى أن جملة القادمين من هذه الدول وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير وحتى 16 مارس قد بلغ 961 فردا تمت متابعة 607 فردا بنسبة 63,1% .

وتم استعراض الوضع العالمي حيث بلغت جملة الإصابات حتى أمس 179,112 حالة منها 11526 حالة جديدة وبلغت الوفيات 7426 وفاة منها 475 جديدة، لافتا إلى ان الحالات بالصين 81116 حالة منها 39 جديدة والوفيات 3231 وفاة بينها 13 جديدة فيما توزعت باقي الحالات والوفيات على عدد من دول العالم .

وكشف المقبول عن خطوات اتخذها النائب العام سيتم تفعيلها في حال رفض المشتبهين أو المخالطين للحجر الصحي .

وشدد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان على ضرورة إصدار توجيهات صارمة من قبل الوزارة الاتحادية تقضي بأن المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) هو المعمل الوحيد المعتمد حتى الآن لفحص كورونا وعدم اعتماد نتائج أي معمل آخر، مؤكدا قيام الوزارة بتعميم موجهات تشخيص وعلاج فيروس كورونا لجميع الكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات.

وعلى صعيد آخر أكدت المنظمات جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والمالي للسودان للتصدي للمرض .

سونا

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