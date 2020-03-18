مبادرة من شركة (بدر للطيران) لإجلاء السودانيين العالقين في المطارات خارج البلاد

أعلنت شركة بدر للطيران عن مبادرة لإجلاء السودانيين العالقين في عدد من المطارات بدول العالم.

وقالت الشركة في بيان مساء يوم “الأربعاء” تحصل “باج نيوز” على نسخة منه ،إنه في إطار مسؤوليتها تجاه ركابها وركاب الشركات العالمية الأخرى ستشرع في إجلاء السودانيين العالقين بالمطارات بعد موافقه السلطات المختصة.

وأكدت أنها ستشرع في عمليات الإجلاء يوم “الخميس” ولمدة 48 ساعة حسب توجيه السلطات المختصة لإجلاء السودانيين العالقين في مطارات عدة دول، وأوضحت أنها ستنقل الأجانب في رحلاتها إلى تلك البلدان من الخرطوم.

وأوضحت بدر للطيران أن عمليات الإجلاء المنتظرة تتم بالتنسيق والتعاون مع سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي واللجنة العليا للطوارئ.

وقالت “بدر للطيران” إنها تقوم بهذه المبادرة في إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية تجاه شريحة مهمة من السودانيين، اضطرتهم الظروف للبقاء في تلك البلدان مع تفاقم فيروس “كورونا”.

ومن المُنتظر أن تشرع “بدر للطيران” في إجلاء السودانيين من مطارات أديس أبابا بجمهورية إثيوبيا ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإسطنبول بجمهورية تركيا وكانو في نيجيريا، على أن تبدأ عمليات الإجلاء اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بنقل الأجانب فقط من السودان إلى الدول التي ستنفذ رحلاتها إليها لنقل السودانيين.

وأكدت الشركة على أنها ستبذل قصارى جهدها وكافة إمكانياتها للوقوف مع عملائها الكرام، ومع جهود حكومة الفترة الانتقالية وكافة المبادرات الوطنية لمواجهة وباء فيروس “كورونا” ولعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد وكل دول العالم.

الخرطوم: باج نيوز

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