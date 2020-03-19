مصر تجلي مواطنيها العالقين في الكويت والسودان بسبب ”كورونا“

أعلنت مصر، الأربعاء، أنها ستعيد مواطنيها العالقين في الكويت والسودان بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، قال طارق القوني سفير القاهرة في الكويت، إن مصر ”سيرت رحلة طيران استثنائية لنقل 300 فرد من مواطنيها العالقين في الكويت الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة“.

وأضاف القوني أنه ”تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء يوم الاثنين، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كل من الناقل الوطني (مصر للطيران) والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها“.

ونوه السفير المصري إلى أن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع القاهرة لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

وكان رئيس الوزراء المصري قرر تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة حتى 31 مارس/آذار الجاري، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن قيام مصر بتجهيز 30 حافلة عند معبر قسطل الحدودي على الحدود المصرية السودانية، وذلك لإعادة المصريين العالقين بالسودان وهم 1700 مواطن لم يستطيعوا العودة لمصر، نظرًا لقرار وقف الرحلات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية مع مصر الذي اتخذته السودان.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة الهجرة المصرية، في تصريح تلفزيوني، إن الحافلات ستكون متواجدة في تمام الساعة 7 صباحا أمام معبر قسطل لنقل كل المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة.

وأكدت أنها ”على تواصل مع الطلبة والمواطنين المصريين بالسودان لطمأنتهم وإعلامهم بجهود الدولة بكافة أجهزتها لرعايتهم وتلقي استفساراتهم والرد المباشر عليها“.

وقال السفير المصري في السودان حسام عيسى، في وقت سابق إنه ”جرى الاتفاق على فتح المعابر المصرية السودانية استثنائيا لمدة يومين حتى غد الخميس، لعودة العالقين السودانيين في مصر إلى بلدهم، وكذلك عودة المصريين العالقين إلى مصر“.

وسبق أن تلقت وزارة الهجرة المصرية شكاوى عديدة من طلاب مصريين عالقين في السودان، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع مصر وإغلاق المعابر الحدودية، بسبب أزمة فيروس كورونا.

إرم نيوز

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