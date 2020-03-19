صيادلة : إغلاق المعابر يفاقم أزمة الدواء

نفى صيادلة بالعاصمة الخرطوم تحدثوا لـ(السوداني ) أمس، عن تأثر الدواء بإغلاق المعابر والحدود بالسودان لأن الإغلاق لم يقتصر على الشحن والرحلات التجارية ومن ضمنها الأدوية.

وقال صيدلي فضل حجب اسمه لـ(السوداني) إن مشكلة الدواء الأساسية تكمن في عدم وضوح سياسة الاستيراد ولا علاقة لأزمة كورونا وإغلاق الحدود بمشكلة الدواء، ولم يستبعد إمكانية تسببها في زيادة حدة الندرة في الأدوية إذا لم توجد الحلول الطارئة للاستيراد ، مؤكداً أن قرار إيقاف الرحلات الجوية والمعابر يؤثر على الاقتصاد لكن مصلحة البلاد العليا تحتم محاصرة انتشار الفيروس وهي أولوية لأن الأضرار التي ستنتج عن الانتشار الوباء ستكون أكبر.

الخرطوم : عبيــرجعفر

صحيفة السوداني

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