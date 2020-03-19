كسلا تحتفل بحصاد القمح نهاية الشهر الجاري

تحتفل ولاية كسلا نهاية الشهر الجاري بأعياد حصاد القمح في مشروع حلفا الجديدة الزراعي.

وقال اللواء ركن محمود بابكر محمد همد والي ولاية كسلا في بيان له بوكالة السودان للأنباء اليوم إن المحصول نقدمه للشعب السوداني ولمواطني الولاية خاصة وذلك من خلال مطحنين الأول في حلفا الجديدة والآخر في مدينة كسلا، مشيرا إلى أن مشروع سدي أعالى عطبرة وستيت أضافا مساحات جديدة لمشروع حلفا الجديدة.

وأوضح والي ولاية كسلا أن الولاية لديها ترتيبات حاليًا لحفر عدد من الآبار الجديدة داخل الأحياء الجديدة بمدينة كسلا، مشيرا إلى أن هنالك مشروعات للطرق داخل المدينة ضمن برنامج إعمار الشرق.

سونا

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