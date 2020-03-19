تحرك عاجل في مصر لمنع صحفية سودانية من دخول البلاد بسبب مقال “مهين وصادم”

قام المحامي المصري سمير صبري، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بمنع الصحفية السودانية سهير عبد الرحيم من دخول الأراضي المصرية.

وأشار صبري في دعوته إلى أن الصحفية السودانية “تطاولت على الدولة المصرية والشعب” بنشرها مقالا بعنوان “مصر أم المصائب”.

وكانت الصحفية السودانية قد كتبت مقالا بعنوان “مصر أم المصائب” ونشرته صحيفة الراكوبة السودانية، حيث ادعت صبري أن مصر سبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الكاتبة السودانية تهاجم مصر “بشكل كبير” حيث نشرت في موقع “النيلين” في عام 2017، مقالا تحت عنوان “مصر.. أم الكابريهات”، حيث “تطاولت” فيه بشكل كبير على مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

روسيا اليوم

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