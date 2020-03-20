وجبة مجانية للطالب من صندوق الطلاب بولاية الجزيرة

أكمل الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة توفير الوجبة المجانية بـ4 مدارس بمحليات جنوب الجزيرة والحصاحيصا والكاملين وشرق الجزيرة وكشف الأستاذ عبد الرحمن ميرغني علي البطحاني أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة أن جملة الطلاب المستفيدين من الوجبة المجانية بلغ 2170، طالبا وطالبة وذلك من خلال توفير كميات من الفول المصري والعدسية والعدس والزيت إضافة لمبالغ مالية لمقابلة إحتياجات الغاز والرغيف وقال البطحاني إن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج إدارة إسناد التعليم العام بالصندوق بتقديم الوجبة المجانية والإجلاس.

فيما أعلن الأستاذ عمر السنوسي مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) اهمية مشروع الوجبة المجانيه لطلاب التعليم العام المقدم من الصندوق القومي لرعاية الطلاب في تحقيق استقرار العملية التعليمية ومنع تسرب الطلاب، مؤكدا دعمه ورعايته لإنجاح المشروع وتحقيق اهدافه الرامية لنهضة التعليم العام بالولاية.

سونا

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