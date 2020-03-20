ختام الدورة التدريبية لجمع بيانات الأمن الغذائي

اختتمت بولاية سنار الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة الفاو إدارة مشروع الأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الردار البريطانية العاملة في بناء القدرات في مجال جمع بيانات عن الأمن الغذائي بالولاية في اطار برنامج مشروع دعم واستقرار شرق السودان من أجل اتخاذ قرارات أفضل وذلك بحضور وزراء الإنتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية والتنمية العمرانية المكلفين وممثل وزارة الصحة ومستشار ومنسق المشروع بالولاية وعدد من الإدارات ذات الصلة.

المتحدثون اكدوا اهمية الحصول على المعلومات الحقيقية لتكون قاعدة مرجعية تبنى عليها القرارات ضمانا لوصول الخدمات لمستحقيها والعمل على ايجاد الحلول المناسبة حاثين المتدربين على العمل بشفافية ومهنية عالية وفي الختام تم توزيع الشهادات للمتدربين الذين اكدوا جديتهم في العمل وانزال ماتلقوه إلى أرض الواقع حتى يتمكن أصحاب القرار من الحصول على معلومات تبنى عليها الكثير من القرارات والتوصيات التي تنعكس ايجابا على المواطن والوطن.

سونا

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