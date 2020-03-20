الجزيرة:إيقاف نشاط الشطرنج والبطولات الرسميه والتنشيطيه

وجه الأستاذ رمزي فضل الله رئيس إتحاد الشطرنج بولاية الجزيره في بيان أصدره اليوم رؤساء الإتحادات الفرعية للشطرنج بالولاية ورؤساء وأعضاء الأنديه الرياضيه ولاعبي المنشط بالولايه بإيقاف نشاط إتحاد الشطرنج والغاء كافه البطولات الرسميه والتنشيطيه والديه والغاء التجمعات بالقهاوي والنوادي والمنتزهات العامه وذلك تماشيا” مع الخطه القوميه الموسعه لمكافحه وباء الكورونا وموجهات وزارة الصحه وتوصيات وزيرة الشباب والرياضه

وقرار مدير عام الشباب والرياضه بالولايه ودعما” لتوصيات مؤتمر السلامه والصحه المهنيه في مواجهة هذا الوباء وتحملا” للمسؤلية الأخلاقية ودفعا” لضريبه المنشط تجاه المجتمع في مواجهة الوباء

سونا

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