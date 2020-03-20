زيادة أسعار تذاكر البصات السفرية بنسبة (60%)

كشف رئيس الللجنة التسييرية لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات السفرية بلغت (60%).

وقال سمير لمصادر أمس، أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع أسعار مدخلات التشغيل من قطع غيار واسبيرات وإطارات، مؤكداً أن آخر زيادة لأسعار التذاكر حينها كان سعر الدولار يبلغ (47) جنيهاً مقارنة بسعر الدولار اليوم والبالغ (117) جنيه.

وأشار سمير بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الزيادة حسب الدراسة مقارنة بالأسواق كانت نسبتها (120%) لكنهم تراجعوا عنها مراعاة لظروف المواطنين وضغوط المعيشة، وقال أن الغرفة إذا لم تقم بهذه الزيادة فإن القطاع سينهار بالكامل، مشيراً إلى أن البصات تقضي اياماً للحصول على حصة وقود.

الخرطوم (كوش نيوز)

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