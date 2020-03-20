المالية تشيد بجهود شركاء السودان لمكافحة كورونا

أشادت الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باستجابة شركاء السودان من دول التعاون الثنائي في تفاعلهم مع الحملة التي أطلقتها الحكومة الانتقالية لمكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في التصريحات التي أدلت بها عقب الاجتماع الذي ضم الشركاء ووزارتي المالية والصحة، وقالت إن الاجتماع كان بغرض تنوير الشركاء حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الوباء والوضع الصحي الراهن وكذلك من أجل تضافر الجهود لاستقطاب الدعم لمكافحة وباء كورونا.

وقالت إن وزارة المالية ستقوم بدعم الحملة وأن دورها سيكون تنسيقيا مع وزارة الصحة لتلقي الدعم المرتقب من الشركاء خلال الأيام القليلة القادمة .

من جانبهم، أكد الشركاء وقوفهم مع السودان ودعمه لوجستيا من أجل إنجاح الحملة .

سونا

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