أسعار العملات الأجنبية تعاود ارتفاعاً في السوق الموازي

عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع، فيما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لمصادر، فإن سعر البيع للدولار سجل (117) جنيهاً مقارنة بـ(115) جنيهاً الأربعاء، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (30) جنيهاً والدرهم الإماراتي (31) جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع لليورو (128) جنيهاً.

وعزا المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض. وقال أد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه بحسب صحيفة السوداني، إن سوق العملات شهد الخميس ارتفاعاً في الطلب خاصة من المستوردين مما أسهم في تصاعد الأسعار.

الخرطوم (كوش نيوز)

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