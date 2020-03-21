كورونا يلغي مسيرة مناهضة للحكومة الانتقالية في السودان

قررت السلطات المحلية في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الجمعة، منع وحظر وإلغاء كافة التجمعات الجماهيرية بما في ذلك المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار السلطات قبل ساعات من الإعلان عن تسيير موكب بالعاصمة الخرطوم يوم السبت؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة الانتقالية في البلاد.

وأعلنت الخرطوم، بحسب وكالة السودان للأنباء، إغلاق صالات الأفراح، ودور وصالات الرياضة، وأندية المشاهدة، وأماكن تعاطي الشيشة وذلك في إطار التحوطات لمواجهة وباء كورونا، ووجهت الولاية السلطات المختصة بتطبيق هذه القرارات فوراً.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، يوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بخلاف الحالة الوحيدة التي توفيت لرجل خمسيني الجمعة الماضية، موضحة أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان، يوم الجمعة، أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغت حتى يوم الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما خرج 29 شخصاً من المركز.

وذكرت اللجنة أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه، إلى جانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي.

ونفذت الحكومة السودانية إجراءات سريعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وعطلت الرحلات الجوية والبرية والبحرية، وأوقفت المنافسات الرياضية، ومنعت التجمعات الجماهيرية للنجاة من فيروس كورونا.

إرم نيوز

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