بالفيديو.. مواطن سوداني يفجر مفاجأة كبرى من داخل السوق ويكتشف علاج سحري “بسيط” يقضي على (كورونا) ومتابعون: الخوف من ارتفاع سعره

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وبغضب كبيرين مقطع فيديو يتحدث من خلاله مواطن سوداني وينفي بشدة وجود فايروس “كورونا” المستجد والذي أصاب العالم أجمع بالرعب والذعر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال المواطن في إفادة أجريت معه بأحد أسواق العاصمة السودانية الخرطوم: (لا يوجد كورونا بالسودان وكل ما يحدث عبارة عن عمل سياسي لأن بلدنا بلد مسخن بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيه).

وتابع الرجل حديثه الذي وصفه متداولوا المقطع على السوشيال ميديا بالجهل: (نحنا مافي الخليج يا جماعة عشان الناس يجوا بقولوا عندنا كورونا يا جماعة).

وفجر المواطن مفاجأة كبرى حينما أكد أن فاكهة المانجو هي علاج حقيقي للفايروس إذا ظهر في السودان بالفعل, حيث قال الرجل: (حالياً الكورونا علاجها المنقة ما أكثر من كدة) وبعد انتشار مقطع الفيديو على السوشيال ميديا سخر ناشطون من علاج الرجل وكتبوا بسخرية (الخوف كل الخوف الأن من أن يصدق الناس هذا الحديث ويتسبب في ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق السودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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