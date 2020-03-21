إنطلاق حصاد القمح بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة

إنطلقت صباح اليوم بمكتب الكمر بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة عمليات حصاد القمح الممول تجارياً ، وتدشين تجربة تعبئة القمح في الجوالات البلاستيكية التي وفرها البنك الزراعي قطاع الجزيرة.

وأعلن المزارع كمال حريز رئيس الجمعية التخصصية بالقسم الأوسط في تصريح ( لسونا) أن جملة مساحات القمح بالقسم الأوسط 14 ألف فدان وتبشر بانتاجية عالية تصل إلى متوسط إنتاج 20 جوال زنة 100 كيلو للفدان .

وأقر حريز بجملة من الصعوبات التي تواجه موسم حصاد محصول القمح تشمل عدم مواكبة السعر التركيزي للقمح المحدد ب 3 الآف جنيه مقارنة لأسعار السوق التي تصل إلى 3600 جنيه إضافة لشح الجازولين الذي تسبب في زيادة تكلفة الحصاد .

وأشاد حريز بالبنك الزراعي الذي وفر جوالات بلاستيك للتعبئة وبجودة عالية ،مشيراً الي أنها محفزة اقتصادياً حيث يبلغ سعر الجوال 50 جنيهاً فيما يبلغ سعر جوال الخيش 200 جنيه .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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