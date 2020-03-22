هنود يقيمون طقسًا غريبًا لمحاربة فيروس كورونا !

أقام العديد من الهنود طقسًا غريبًا أمس السبت؛ اعتقادًا منهم أنه سيقضي على فيروس كورونا القاتل، وهو يتضمن شرب بول البقر.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، لا يوجد حتى الآن لقاح متاح للفيروس، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وأصاب حتى الآن أكثر من 160 ألف شخص، مع تسجيل 6 آلاف حالة وفاة.

واستضافت مجموعة تؤمن بهذا الطقس الغريب في دلهي، عاصمة البلاد، على أمل حماية أنفسهم، وحضره نحو 200 شخص.

وقال أوم براكاش، الشخص الذي حضر الحفل: على مر مئات من السنين لم نشعر قط بحاجتنا لاستخدام الطب التقليدي، نعتقد أن ما نؤمن به كافٍ لحمايتنا.

ويُذكر أن قادة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، قد دافعوا في السابق عن استخدام بول البقر كدواء وعلاج للسرطان.

وكانت أعلنت الهند عن إنفاق المزيد من الأموال لمكافحة وباء كورونا الذي أصاب 108 شخصًا في الهند وتسبب في وفاة شخصين.

صحيفة المواطن

شارك الموضوع :



