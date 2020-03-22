اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 22 مارس 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 118.00جنيه
الريال السعودي : 31.46جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 125.08 جنيه
الدرهم الإماراتي : 32.32جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 32.35 جنيه
الجنيه الإسترليني : 136.88جنيه
الجنيه المصري : 7.51جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.