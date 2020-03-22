وزيرالزراعة ووالي شمال كردفان يشهدان حصادالقمح بمشروع نادك

يشهد والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله؛ ووزير الزراعة والموارد الطبيعية الاتحادي المهندس عيسى عثمان شريف غدا؛ بمشروع نادك الزراعي؛ بمحلية جبرة الشيخ؛ بولاية شمال كردفان؛ حصاد محصول القمح.

وفي تصريحات لـ(سونا) أوضح والي شمال كردفان ترتيبات الولاية لبداية أعمال حصاد محصول القمح بمشروع نادك الزراعي بمحلية جبرة الشيخ والدراسات التي أعدتها الولاية للتوسع في زراعة محصول القمح بالمناطق الشمالية في محليتي جبرة الشيخ وسودري في مساحة تقدر بمليون فدان.

وأشار والي شمال كردفان إلى الجهود التي تبذلها الولاية للاستعداد المبكر للموسم الزراعي الجديد؛ بتوفير المعينات اللازمة التي تساعد في الإعداد الجيد للموسم الزراعي بالولاية، ودعا الى معالجة المشاكل التي تواجه عملية الإنتاج الزراعي بشمال كردفان، مع التأكيد على دعم المشاريع التي أعدتها؛ في ما يتعلق بالتوسعة في زراعة القمح، علاوة على تبني إنشاء مراكز تقنية وإرشادية بالمحليات لمساعدة المزارعين في التدريب على التقانات الزراعية باتباع الإجراءات العلمية والفنية في الزراعة؛ بالإضافة لدعم مركز التقانة بالأبيض.

سونا

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