وزير الثروة الحيوانية يناقش برامج ومشروعات خطة2020

عقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور علم الدين عبد الله أبشر اجتماعا موسعا اليوم مع المديرين العامين بالوزارة اطلع من خلاله على الخطط والبرامج المستقبلية والمشروعات المراد تنفيذها في خطة عام ٢٠٢٠م خاصة تأهيل مواعين الصادر لتواكب العالمية وتوفير الخدمات البيطرية لزيادة الإنتاج والإنتاجية لدفع الصادر.

وشدد الاجتماع على تقوية العلاقة بين الوزارة والمنظمات العالمية بجانب تقوية العلاقة بين الوزارة والولايات للحفاظ على القطيع القومي، كما شدد الاجتماع على أهمية التدريب ورفع الوعي وسط المربين والمنتجين وملاك المواشي من خلال تكثيف الإرشاد لتغيير النمط التقليدي إلى الحديث لنهضة وتطوير هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي ورفد الخزينة بالعملات الصعبة.

واطمأن الاجتماع على خلو الماشية السوانية من الأمراض الوبائية.

سونا

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