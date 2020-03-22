لؤي يؤكد تأييده لاحتكار شراء القمح للبنك الزراعي

أكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم تأييده لقرار مجلس الوزراء باحتكار شراء القمح من قبل الحكومة عبر البنك الزراعي مع زيادة السعر التركيزي للقمح إلى 4 آلاف جنيه بدلا عن 3 آلاف لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال لؤي في تصريح لـ(سونا) اليوم يجب أن يباع القمح للمواطنين بسعر مدعوم بواسطة بطاقة ذكية مخصصة لشراء السلع المدعومة مرتبطة بحساب مصرفي وبواسطة عملة إلكترونية أو باستخدام الرقم الوطني لمن تعذرعليه فتح حساب بنكي والحصول على بطاقة الدعم وذلك لضمان عدم المتاجرة بالقمح المدعوم أو تسربه لدول الجوار.

وقال “إن الناس الرافضة قرار الحكومة باحتكار شراء القمح من المزارعين عبر البنك الزراعي لا يدركون أن سبب القرار هو منع تهريب المحصول للخارج من خلال مضاربة الشركات الأجنبية في أسواق المحاصيل عبر وسطاء سودانيين أو عن طريق شراء المحاصيل بواسطة عملات مزورة بغرض بيعه لدول الجوار، مشيرا إلى أن تهريب المحصول للخارج سيؤدي إلى شح القمح المحلي والاعتماد على القمح المستورد الذي يكلف الدولة عملة أجنبية في ظل تراجع الاحتياطيات النقدية مما سيؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية ويعمق الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا ويدفع ثمنها المواطنون .

سونا

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