رئيس الفاخر يبدي إرتياحه لإنخفاض أسعار النفط وصديقه يمازحه”أهو دي أخبار مفرحة يا محمود يا ليت بسمات تذيعها”

إنخفضت أسعار النفط عالمياً في شهر مارس 2020 لمستويات قياسية مع تداعيات جائحة كورونا.

وإستبشر الإقتصاديون في السودان بإنخفاض أسعار البترول عالمياً وأبدى الأستاذ محمود محمد محمود رئيس شركة الفاخر التي تعمل في إستيراد مشتقات النفط والقمح سعادته بالأسعار الجديدة للنفط وتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق كميات كبيرة عبر الإستيراد مما يساهم في إنهاء أزمة نقص الوقود التي يعاني منها السودان لفترة طويلة ومازحه أحد أصدقائه في جلسة عمل (أهو دي أخبار مفرحة يا محمود، يا ليت مذيعة النيل الأزرق بسمات تسمع بيها وتعرضها في برنامجها).

وإشتهرت المذيعة بسمات عثمان بفضائية النيل الأزرق بعد دخولها في سجال على الهواء مع متصل إتهمها بالتركيز على نشر الأخبار السلبية، حيث ردت عليه (أجيب ليك أخبار مفرحة من وين حبيبي أنا).

وفي جلسة العمل التي جمعت مجموعة من تجار الذهب في مكتب رئيس الفاخر ببرج الذهب المركزي بالخرطوم السبت، أشاد تجار يعملون في الذهب بالنتائج المبشرة لتجربة الفاخر في توفير السلع الإستراتيجية ونقل أحدهم لصحيفة كوش نيوز جزء من كواليس النقاش وقال (تجار الذهب فخورون الأن بدورهم في توفير عائدات الذهب لصالح الحكومة التي تجلب بها السلع الإستراتيجية).

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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