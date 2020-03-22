فيديو يكشف أوضاع حزينة ومؤلمة لسودانيين جنوب مصر

كشف مقطع فيديو قصير أوضاع مأساوية لسودانيين عالقين في محافظة أسوان جنوبي مصر يرغبون في العودة للسودان التي تعنتت سلطاته بالسماح لمواطنيه بالعودة.

الفيديو المرفق يكشف عن المعاناة الكبيرة في كافتيريا في صحراء محافظة أسوان حيث يظهر رجل مسن في صحة متدهورة بجوار إبنته التي تحكي وتقول بحسب مشاهدة كوش نيوز (نائب مجلس السيادة السوداني حميدتي زار مصر وإجتمع مع السيسي، عشان كدا على حميدتي أن يرجع الناس كما رجع هو للسودان).

وناشد رجل أخر ظهر في الفيديو حكومة السودان (بإنقاذهم حيث نفدت الأموال التي معهم ويعيشون ظروف بالغة الخطورة، وبينهم مرضى ومسنون، نحن في صحراء نعيش أوضاعاً سيئة)،وكشفت “منظمة السودانيين بالخارج”، عن وجود نحو (1300) فردًا من السودانيين عالقين بمعبر أسوان الحدودي بين السودان ومصر .

الخرطوم (كوش نيوز)



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