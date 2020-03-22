فيديو: محتجزون يخرجون عنوة من الحجر الصحي بمستشفى الأمل بالخرطوم ويهتفون”موت حياة” !

غادر المحتجزون القادمون من مصر مركز الحجر الصحي بمستشفى الأمل بالخرطوم وذلك بحسب مقطع فيديو تم نشره وشاهده محرر كوش نيوز وأعلن المحتجزون عن استيائهم من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الطبية والانسانية والغذائية.

وهتفوا بعد مغادرتهم مركز الحجر الصحي ضد الحكومة “موت موت.. حياة حياة”.



وقالوا إن السلطات لم توفر لهم أبسط الضروريات المتمثلة في الغذاء والمياه ، واعتبر مراقبون أن مغادرة مركز الحجر الصحي من شأنه تعريض المجتمع للخطر ، مشيرين إلى عدم حصول القادمين من مصر على الفحوصات اللازمة.





الخرطوم : (كوش نيوز)

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