الي السيد حمدوك: لاشكرا لك ولا مرحبا بقرارك المجحف ( قرار بيع القمح للبنك الزراعي) : وذلك للاتي:

1. المزارعون الذين اصدرت لهم قرار ببيع القمح فقط للبنك الزراعي…يمثلون نسبة من المجتمع الذي تبحث انت لحل الضائقة المعيشية له.

2. هم نفس المزارعين الذين لم تتخذ اي قرار في مصلحتهم منذ قدومك.

3. هذا القمح لايبيعونه من اجل الرفاهية…بل يبيعونه لشراء اسطوانة الغاز التي بلغ سعرها عندهم 850 جنيه وعندك في الخرطوم 300جنيه ..بمعني انه سعر الاسطوانه عندهم يعادل ثلاثة اضعاف السعر في الخرطوم.

فان لم تستطيع اتخاذ قرار يخفض لهم اسعار المواد التي تملكها حكومتك( الغاز…الدواء…الجازولين…الخ) فدعهم يضاربون في اسعار القمح حتي بستطيعوا مقابلة جزء من غلا الاسعار عندهم..

الجزيرة مغضوب عليها من قبل الحكومة السابقة ومن قبل حكومتك

انا الترماج الركابي اعارض قرار حمدوك بكل ما اتيت من قوة وراي

وتغرق شاحنة

الترماج الركابي

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