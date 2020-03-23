توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار

توقع رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم السابق، حسن عيسى الحسن، حدوث انخفاض في أسعار السلع والبضائع عموماً داخلياً وخارجياً، ورهن بأن يكون هناك أثر كبير، إلا في حالة حدوث إحجام كبير في حركتي البيع والشراء، محلي وداخلي، مثال على ذلك انخفاض أسعار البترول والبضائع في الصين، وذكر ” مصائب قوم عند قوم فوائد”.

وقال الحسن لـ(السوداني) إن المؤشرات المحلية للاقتصاد السوداني ترجح حدوث انخفاض في أسعار الدولار بسبب قلة الطلب، ربما يؤدي ذلك لانخفاض الأسعار، وأضاف : المشهد العام للأسواق هناك حالة هدوء عام وقلة الازدحام وحركة المواطنين، مؤكداً بأن هناك” وفرة ” كبيرة في البضائع بالأسواق تغطي حاجة المواطنين، مشيراً إلى أن الفترة ربما تشهد استقراراً في أسعار السلع عموماً.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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