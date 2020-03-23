حذف (البسملة) من أوراق امتحانات الأساس يُثير أزمة وانتقادات لاذعة للوزارة

أثار حذف (البسملة) من أوراق امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم للعام الحالي، أزمة وسط المُعلِّمين، ووجّه بعضهم انتقادات لاذعة للوزارة، وأبدوا مَخاوفهم من أن سحب (البسملة) ربما يكون مقدمة لسحب آيات القرآن الكريم من المناهج. وآخرون دافعوا عن الخطوة، لجهة أنّ كتابة اسم الجلالة في مثل هذه الأوراق التي قد تُهمل أو تُرمى مع القمامة (لا يجوز)، ودعوا الوزارة لاستمرار حذفها من النتائج.

وقال مدير مدرسة الخنساء بالخرطوم حسام عبد الجليل لمصادر أمس، إنّه من الجهل الاحتجاج على مثل هذه الأمور، وأشار إلى أنّ بعض المُعلِّمين أثاروا الأمر وحوّروه لخلق معارك في غير مُعتركٍ مع قادة الوزارة الجدد، وأضاف “هذه الأوراق سُرعان ما نرمي بها في الأرض أو يُمزِّقها التلاميذ، وقد نجد بعضاً منها في كيس النفايات”.

وطالب عبد الجليل بحسب صحيفة الصيحة، المُحتجين على حذف (البسملة) من امتحانات ونتائج هذا العام بأن يكفوا عن اختلاق المشاكل، وتابع “لا تتحسّروا على حذفها من الورق، بل تحسّروا على حذفها من عُقُولكم وقُلُوبكم”. يُذكر أنّه ربما تكون المرة الأولى تقريباً التي يتم فيها حذف (البسملة) من امتحانات الأساس بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

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