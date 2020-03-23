بالصور والفيديو.. زواج المطربة السودانية الشهيرة إيمان أم روابة يثير ضجة إسفيرية واسعة ويتفوق على (كورونا)

أكملت المطربة السودانية الصاعدة والتي حققت شهرة واسعة إيمان عبد الحي يوم السبت مراسم زواجها من العازف أبو شيبة وسط حضور كبير من أهل الزوجين وأهل الفن تقدمهم المطرب المعروف محمد بشير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بخبر زواج المطربة التي ذاع صيتها وحققت شهرة واسعة على الرغم من ظهورها في الساحة الفنية قبل فترة ليست بالطويلة.

واهتم محبي المطربة التي اشتهرت بترديد أغاني السيرة والعرضة على إيقاع الربابة بخبر الزواج الذي انتشر بصورة واسعة ما دفع بعض النشطاء لقول (خبر زواج بت أم روابة تفوق على الحدث الأبرز هذه الأيام فايروس كورونا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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