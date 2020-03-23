زيادات كبيرة في الدقيق والسكر بالأسواق

كشفت جولة في أسواق السلع الاستهلاكية بولاية الخرطوم عن تذبذب في أسعار السلع بين الارتفاع والاستقرار. وأكد التجار لـ(الصيحة) عن تراجع وشح في منتجات الشركات وعدم التزامها بتوفير احتياجات التجار وأرجعوا الأسباب إلى عدم وجود إنتاج جديد للشركات العاملة، وأكد تاجر جملة بسوق أم درمان ارتفاع سعر باكت دقيق سيقا إلى ٥٨٣ جنيهاً بدلاً عن 400 جنيه وزادنا ٥٨٦ جنيهاً بواقع ٦٥ جنيهاً للبكت، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والسكسكانية والمكرونة ٧٥٠ جنيهاً بدلاً عن ٦٠٠ جنيه الأسبوع المنصرم بواقع ٥٠ جنيهاً للكيس الكبير وجوال السكر زنة 50 كيلو كنانة ٣٣٥٠ و٥٠ كيلو المستورد ٣٣٠٠ جنيه والجوال زنة 10 كيلو ٦٨٠ جنيهاً و5 كيلو ٣٥٠ جنيهاً. أما أسعار الزيوت فقد شهدت استقراراً نسبياً، حيث استقر سعر جركانة الزيت زنة ٣٦ رطلاً عند ٢٥٠٠ جنيه أما جوال الأرز زنة 20 كيلو ورطل الشاي 220 جنيهاً والعدس ٢٢٥٠ جنيهاً

الخرطوم (كوش نيوز)

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